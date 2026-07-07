Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Kursentwicklung im Fokus
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07.07.2026 12:27:05
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,52 Prozent tiefer bei 25 692,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 806,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 673,50 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 441,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 228,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 957,00 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,58 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Beiersdorf (+ 2,96 Prozent auf 77,88 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,64 Prozent auf 509,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,50 Prozent auf 42,22 EUR), SAP SE (+ 2,43 Prozent auf 143,46 EUR) und BMW (+ 2,00 Prozent auf 61,32 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-6,48 Prozent auf 159,40 EUR), Infineon (-6,02 Prozent auf 72,56 EUR), HOCHTIEF (-2,81 Prozent auf 483,40 EUR), Siemens (-2,45 Prozent auf 274,70 EUR) und RWE (-1,43 Prozent auf 56,66 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 883 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 216,559 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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