Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Am Mittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,52 Prozent tiefer bei 25 692,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 806,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 673,50 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 441,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 228,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 957,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,58 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Beiersdorf (+ 2,96 Prozent auf 77,88 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,64 Prozent auf 509,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,50 Prozent auf 42,22 EUR), SAP SE (+ 2,43 Prozent auf 143,46 EUR) und BMW (+ 2,00 Prozent auf 61,32 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-6,48 Prozent auf 159,40 EUR), Infineon (-6,02 Prozent auf 72,56 EUR), HOCHTIEF (-2,81 Prozent auf 483,40 EUR), Siemens (-2,45 Prozent auf 274,70 EUR) und RWE (-1,43 Prozent auf 56,66 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 883 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 216,559 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at