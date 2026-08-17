Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der LUS-DAX zeigt sich am ersten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,25 Prozent leichter bei 26 415,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 26 360,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 516,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 816,00 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 23 830,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 24 363,00 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,53 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 576,00 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,18 Prozent auf 1 228,20 EUR), Deutsche Börse (+ 2,02 Prozent auf 278,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 163,50 EUR), RWE (+ 1,05 Prozent auf 59,52 EUR) und Daimler Truck (+ 0,84 Prozent auf 45,48 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-3,60 Prozent auf 22,75 EUR), Beiersdorf (-2,40 Prozent auf 76,44 EUR), Henkel vz (-2,36 Prozent auf 74,52 EUR), adidas (-1,97 Prozent auf 154,45 EUR) und Vonovia SE (-1,90 Prozent auf 20,19 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 917 785 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,483 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,36 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at