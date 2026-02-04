Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich leichter

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,37 Prozent schwächer bei 24 642,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 874,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 618,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 24 566,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 884,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 21 443,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,311 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Brenntag SE (+ 6,68 Prozent auf 55,28 EUR), Continental (+ 5,82 Prozent auf 71,96 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,72 Prozent auf 30,19 EUR), BASF (+ 4,37 Prozent auf 49,47 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,20 Prozent auf 60,99 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Heidelberg Materials (-9,51 Prozent auf 214,10 EUR), Siemens (-6,58 Prozent auf 243,55 EUR), Scout24 (-5,08 Prozent auf 75,60 EUR), Deutsche Bank (-4,66 Prozent auf 32,21 EUR) und SAP SE (-3,43 Prozent auf 161,28 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 585 937 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 203,142 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at