Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Am Donnerstag sank der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,72 Prozent auf 24 013,00 Punkte.

Bei 24 501,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 003,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24 427,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, wies der LUS-DAX 24 207,00 Punkte auf. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 13.11.2024, bei 18 993,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 20,28 Prozent zu Buche. 24 773,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 18 821,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Merck (+ 4,97 Prozent auf 121,45 EUR), Bayer (+ 3,01 Prozent auf 29,94 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,46 Prozent auf 556,00 EUR), Brenntag SE (+ 1,28 Prozent auf 49,82 EUR) und Porsche Automobil (+ 1,21 Prozent auf 37,73 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Siemens (-9,35 Prozent auf 227,00 EUR), Siemens Energy (-5,87 Prozent auf 101,05 EUR), Siemens Healthineers (-3,35 Prozent auf 43,32 EUR), RWE (-2,41 Prozent auf 45,73 EUR) und EON SE (-1,75 Prozent auf 15,19 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 10 517 856 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 247,131 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 6,03 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 5,13 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie zu erwarten.

