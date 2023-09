Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt mittags.

Um 12:25 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,31 Prozent auf 15 455,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 571,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 403,50 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 25.08.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 684,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 834,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.09.2022, betrug der LUS-DAX-Kurs 12 305,00 Punkte.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 9,95 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 246,00 Punkte. Bei 13 869,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 808 943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 146,283 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,82 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at