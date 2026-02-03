Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Mittag ab

In Frankfurt ist am zweiten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,01 Prozent leichter bei 24 850,50 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 815,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 100,50 Zähler.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, den Wert von 24 566,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 128,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 21 508,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,16 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Daimler Truck (+ 3,19 Prozent auf 42,70 EUR), Siemens Energy (+ 2,91 Prozent auf 152,25 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,10 Prozent auf 48,57 EUR), Commerzbank (+ 1,69 Prozent auf 36,16 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,62 Prozent auf 33,98 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Zalando (-10,68 Prozent auf 21,82 EUR), Merck (-3,40 Prozent auf 122,00 EUR), SAP SE (-2,41 Prozent auf 170,88 EUR), Infineon (-2,23 Prozent auf 40,95 EUR) und Scout24 (-1,61 Prozent auf 82,65 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Zalando-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 319 881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 199,982 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,37 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at