Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Verlusten

Am Freitag beendete der LUS-DAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 25 077,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 196,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 935,00 Zählern.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 046,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 802,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 10.07.2025, den Wert von 24 450,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,08 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 3,08 Prozent auf 26,12 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,79 Prozent auf 171,10 EUR), Commerzbank (+ 1,95 Prozent auf 38,64 EUR), Beiersdorf (+ 1,43 Prozent auf 77,82 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,36 Prozent auf 31,35 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-2,64 Prozent auf 152,12 EUR), HOCHTIEF (-2,36 Prozent auf 455,20 EUR), Rheinmetall (-2,09 Prozent auf 992,00 EUR), EON SE (-1,46 Prozent auf 18,96 EUR) und Infineon (-1,19 Prozent auf 72,48 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 6 443 321 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 202,419 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,80 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,06 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at