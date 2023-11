Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Freitagmittag

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,36 Prozent tiefer bei 15 229,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 305,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 225,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 10.10.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 394,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 940,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2022, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 14 216,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2023 bereits um 8,35 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Allianz (+ 2,29 Prozent auf 227,40 EUR), Commerzbank (+ 2,23 Prozent auf 10,76 EUR), Rheinmetall (+ 0,92 Prozent auf 274,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,57 Prozent auf 372,60 EUR) und Henkel vz (+ 0,23 Prozent auf 70,02 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Zalando (-4,07 Prozent auf 21,44 EUR), Siemens Energy (-3,78 Prozent auf 9,31 EUR), Bayer (-3,38 Prozent auf 40,39 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,86 Prozent auf 23,07 EUR) und BASF (-2,70 Prozent auf 43,28 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 644 876 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 155,781 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at