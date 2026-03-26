Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
26.03.2026 12:26:35
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt mittags
Am Donnerstag geht es im LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 1,12 Prozent auf 22 656,00 Punkte nach unten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 22 562,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 779,00 Zählern.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 324,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 24 323,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, lag der LUS-DAX bei 22 661,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 7,77 Prozent zurück. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 1,62 Prozent auf 56,52 EUR), BASF (+ 1,32 Prozent auf 50,68 EUR), Henkel vz (+ 0,80 Prozent auf 68,04 EUR), Beiersdorf (+ 0,59 Prozent auf 75,40 EUR) und adidas (+ 0,57 Prozent auf 133,40 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Porsche Automobil (-3,15 Prozent auf 31,05 EUR), Siemens Energy (-3,03 Prozent auf 153,60 EUR), MTU Aero Engines (-2,59 Prozent auf 311,90 EUR), Infineon (-2,46 Prozent auf 38,69 EUR) und Deutsche Bank (-2,15 Prozent auf 25,24 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 1 229 126 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 171,514 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,01 erwartet. Mit 7,05 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Beiersdorf AG
|23.03.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|adidas
|133,35
|0,30%
|BASF
|50,56
|1,53%
|Beiersdorf AG
|75,32
|0,37%
|Brenntag SE
|56,32
|1,66%
|Deutsche Bank AG
|25,22
|-1,87%
|Henkel KGaA Vz.
|68,08
|1,04%
|Infineon AG
|38,59
|-2,34%
|MTU Aero Engines AG
|311,30
|-2,60%
|Porsche Automobil Holding SE
|31,08
|-3,00%
|SAP SE
|144,22
|-1,50%
|Siemens Energy AG
|153,10
|-3,04%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|87,18
|-1,02%
|Vonovia SE
|21,22
|-2,21%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|22 623,00
|-1,27%