Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 26.03.2026 12:26:35

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt mittags

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt mittags

Der LUS-DAX verbucht heute Verluste.

Am Donnerstag geht es im LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 1,12 Prozent auf 22 656,00 Punkte nach unten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 22 562,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 779,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 324,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 24 323,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, lag der LUS-DAX bei 22 661,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 7,77 Prozent zurück. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 1,62 Prozent auf 56,52 EUR), BASF (+ 1,32 Prozent auf 50,68 EUR), Henkel vz (+ 0,80 Prozent auf 68,04 EUR), Beiersdorf (+ 0,59 Prozent auf 75,40 EUR) und adidas (+ 0,57 Prozent auf 133,40 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Porsche Automobil (-3,15 Prozent auf 31,05 EUR), Siemens Energy (-3,03 Prozent auf 153,60 EUR), MTU Aero Engines (-2,59 Prozent auf 311,90 EUR), Infineon (-2,46 Prozent auf 38,69 EUR) und Deutsche Bank (-2,15 Prozent auf 25,24 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 1 229 126 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 171,514 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,01 erwartet. Mit 7,05 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Beiersdorf AG

mehr Analysen
23.03.26 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
18.03.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren abwärts. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen