Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
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09.04.2026 09:29:08
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone
Um 09:26 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent leichter bei 23 885,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 855,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 001,00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 785,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 09.01.2026, mit 25 279,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, stand der LUS-DAX noch bei 21 463,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,77 Prozent abwärts. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell BASF (+ 1,30 Prozent auf 52,89 EUR), EON SE (+ 1,22 Prozent auf 19,85 EUR), Deutsche Börse (+ 1,18 Prozent auf 256,70 EUR), RWE (+ 1,10 Prozent auf 59,02 EUR) und Hannover Rück (+ 1,03 Prozent auf 274,80 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen SAP SE (-2,18 Prozent auf 146,44 EUR), Siemens Energy (-1,80 Prozent auf 162,40 EUR), Rheinmetall (-1,50 Prozent auf 1 554,40 EUR), Continental (-1,40 Prozent auf 64,94 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,28 Prozent auf 89,50 EUR) unter Druck.
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 456 076 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 169,552 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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