Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|LUS-DAX im Fokus
|
24.02.2026 09:30:11
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Verlusten
Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr 0,16 Prozent auf 24 950,00 Punkte.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 885,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 038,00 Zähler.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Stand von 24 869,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 237,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der LUS-DAX noch bei 22 322,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,56 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 214,00 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Brenntag SE (+ 1,91 Prozent auf 54,32 EUR), Continental (+ 1,47 Prozent auf 73,22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,36 Prozent auf 59,09 EUR), Symrise (+ 1,27 Prozent auf 76,76 EUR) und BASF (+ 1,23 Prozent auf 49,47 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-6,86 Prozent auf 38,55 EUR), MTU Aero Engines (-3,60 Prozent auf 383,20 EUR), Deutsche Bank (-1,76 Prozent auf 30,14 EUR), SAP SE (-1,31 Prozent auf 165,66 EUR) und Commerzbank (-1,25 Prozent auf 33,98 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 482 866 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 197,887 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,25 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
