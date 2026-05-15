Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Kursentwicklung
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15.05.2026 12:27:06
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Abschläge
Um 12:24 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,89 Prozent auf 24 097,00 Punkte.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 24 295,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 003,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 062,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 900,00 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 716,00 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,91 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 1,46 Prozent auf 143,28 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,03 Prozent auf 473,00 EUR), Rheinmetall (+ 0,75 Prozent auf 1 151,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,73 Prozent auf 37,26 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,58 Prozent auf 244,60 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Heidelberg Materials (-6,34 Prozent auf 170,65 EUR), Infineon (-4,86 Prozent auf 64,76 EUR), Siemens Energy (-4,33 Prozent auf 169,34 EUR), Siemens (-4,18 Prozent auf 262,25 EUR) und MTU Aero Engines (-3,58 Prozent auf 277,30 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 103 195 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 203,372 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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