Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Index-Performance im Blick
|
05.02.2026 12:26:46
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Verluste
Am Donnerstag notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,44 Prozent tiefer bei 24 565,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 24 674,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 431,50 Punkten lag.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 05.01.2026, einen Stand von 24 854,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 05.11.2025, mit 24 101,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 05.02.2025, mit 21 640,00 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,004 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Bei 24 214,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 3,45 Prozent auf 213,00 EUR), SAP SE (+ 3,24 Prozent auf 172,62 EUR), Siemens (+ 1,18 Prozent auf 244,85 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,17 Prozent auf 216,00 EUR) und GEA (+ 1,13 Prozent auf 62,55 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 1 563,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,35 Prozent auf 102,45 EUR), BMW (-3,30 Prozent auf 88,04 EUR), Siemens Healthineers (-2,87 Prozent auf 41,57 EUR) und Continental (-2,87 Prozent auf 69,84 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1 980 126 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 203,415 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,40 zu Buche schlagen. Mit 5,94 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu GEA
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: Das macht der DAX mittags (finanzen.at)
|
12:18
|ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Gea Group mit 'Buy' - Ziel 73 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
|Freundlicher Handel: DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
02.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
02.02.26
|DAX-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
02.02.26
|DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)