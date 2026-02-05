Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers Aktie

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

Index-Performance im Blick 05.02.2026 12:26:46

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Verluste

Der LUS-DAX zeigt sich am Donnerstag im Minus.

Am Donnerstag notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,44 Prozent tiefer bei 24 565,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 24 674,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 431,50 Punkten lag.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 05.01.2026, einen Stand von 24 854,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 05.11.2025, mit 24 101,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 05.02.2025, mit 21 640,00 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,004 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Bei 24 214,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 3,45 Prozent auf 213,00 EUR), SAP SE (+ 3,24 Prozent auf 172,62 EUR), Siemens (+ 1,18 Prozent auf 244,85 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,17 Prozent auf 216,00 EUR) und GEA (+ 1,13 Prozent auf 62,55 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 1 563,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,35 Prozent auf 102,45 EUR), BMW (-3,30 Prozent auf 88,04 EUR), Siemens Healthineers (-2,87 Prozent auf 41,57 EUR) und Continental (-2,87 Prozent auf 69,84 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1 980 126 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 203,415 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,40 zu Buche schlagen. Mit 5,94 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

