Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 10.08.2026 09:28:28

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Verluste

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Verluste

Der LUS-DAX kann seine Vortagesgewinne am Montagmorgen nicht halten.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,05 Prozent leichter bei 26 335,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 26 309,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 370,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 10.07.2026, mit 25 116,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 402,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 24 252,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,20 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 442,00 Punkten. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 2,26 Prozent auf 37,29 EUR), Siemens Energy (+ 1,81 Prozent auf 156,32 EUR), Infineon (+ 1,66 Prozent auf 63,11 EUR), Allianz (+ 1,59 Prozent auf 440,40 EUR) und Merck (+ 1,11 Prozent auf 145,25 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,32 Prozent auf 508,60 EUR), Brenntag SE (-0,97 Prozent auf 63,46 EUR), Beiersdorf (-0,96 Prozent auf 80,42 EUR), Continental (-0,85 Prozent auf 67,72 EUR) und Hannover Rück (-0,79 Prozent auf 251,60 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 215 917 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 213,282 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,23 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

mehr Analysen
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allianz 438,00 0,57% Allianz
Beiersdorf AG 78,88 -2,57% Beiersdorf AG
Brenntag SE 62,76 -1,94% Brenntag SE
Commerzbank 39,14 0,08% Commerzbank
Continental AG 67,84 -0,15% Continental AG
Deutsche Bank AG 33,14 0,70% Deutsche Bank AG
Hannover Rück 251,00 -1,03% Hannover Rück
Infineon AG 64,02 2,28% Infineon AG
Merck KGaA 143,60 0,10% Merck KGaA
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 512,60 -0,43% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
QIAGEN N.V. 38,06 4,56% QIAGEN N.V.
Siemens AG 277,75 -0,87% Siemens AG
Siemens Energy AG 156,86 2,20% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 74,88 -1,76% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 26 362,00 0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX kaum verändert -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen