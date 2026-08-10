Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Index-Performance
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10.08.2026 09:28:28
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Verluste
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,05 Prozent leichter bei 26 335,00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 26 309,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 370,00 Punkten erreichte.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 10.07.2026, mit 25 116,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 402,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 24 252,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,20 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 442,00 Punkten. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 2,26 Prozent auf 37,29 EUR), Siemens Energy (+ 1,81 Prozent auf 156,32 EUR), Infineon (+ 1,66 Prozent auf 63,11 EUR), Allianz (+ 1,59 Prozent auf 440,40 EUR) und Merck (+ 1,11 Prozent auf 145,25 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,32 Prozent auf 508,60 EUR), Brenntag SE (-0,97 Prozent auf 63,46 EUR), Beiersdorf (-0,96 Prozent auf 80,42 EUR), Continental (-0,85 Prozent auf 67,72 EUR) und Hannover Rück (-0,79 Prozent auf 251,60 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 215 917 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 213,282 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,23 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|438,00
|0,57%
|Beiersdorf AG
|78,88
|-2,57%
|Brenntag SE
|62,76
|-1,94%
|Commerzbank
|39,14
|0,08%
|Continental AG
|67,84
|-0,15%
|Deutsche Bank AG
|33,14
|0,70%
|Hannover Rück
|251,00
|-1,03%
|Infineon AG
|64,02
|2,28%
|Merck KGaA
|143,60
|0,10%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|512,60
|-0,43%
|QIAGEN N.V.
|38,06
|4,56%
|Siemens AG
|277,75
|-0,87%
|Siemens Energy AG
|156,86
|2,20%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|74,88
|-1,76%
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|L&S DAX Indikation
|26 362,00
|0,06%
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