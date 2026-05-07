Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verliert

Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,61 Prozent schwächer bei 24 801,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 018,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 768,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 07.04.2026, den Wert von 23 228,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 775,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 07.05.2025, den Wert von 23 182,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 0,959 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Henkel vz (+ 5,46 Prozent auf 66,78 EUR), Continental (+ 3,09 Prozent auf 70,02 EUR), Infineon (+ 2,43 Prozent auf 60,67 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,37 Prozent auf 36,68 EUR) und adidas (+ 2,26 Prozent auf 151,60 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-6,35 Prozent auf 1 350,00 EUR), Siemens Healthineers (-5,28 Prozent auf 33,73 EUR), Hannover Rück (-5,15 Prozent auf 247,00 EUR), Daimler Truck (-3,83 Prozent auf 42,19 EUR) und Symrise (-2,92 Prozent auf 73,68 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 346 040 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 198,570 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 6,76 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at