BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|XETRA-Handel im Blick
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29.04.2026 15:59:01
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Mittwochnachmittag
Um 15:55 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,29 Prozent tiefer bei 23 921,50 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 116,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 23 875,50 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 29.03.2026, bei 22 037,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 29.01.2026, mit 24 471,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 22 517,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 2,62 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit adidas (+ 8,49 Prozent auf 149,50 EUR), Infineon (+ 4,30 Prozent auf 55,07 EUR), Airbus SE (+ 4,24 Prozent auf 173,08 EUR), Scout24 (+ 4,00 Prozent auf 70,20 EUR) und Symrise (+ 3,57 Prozent auf 76,06 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Siemens Healthineers (-3,15 Prozent auf 34,15 EUR), Deutsche Bank (-2,88 Prozent auf 26,51 EUR), Merck (-2,69 Prozent auf 108,45 EUR), Hannover Rück (-2,64 Prozent auf 258,60 EUR) und BMW (-2,57 Prozent auf 77,32 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 316 039 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 191,976 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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