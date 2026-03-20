Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verliert letztendlich

Am Freitag tendierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 2,89 Prozent leichter bei 22 343,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 23 177,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 288,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 20.02.2026, den Wert von 25 236,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 288,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 20.03.2025, bei 22 966,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,05 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 288,00 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 3,16 Prozent auf 171,30 EUR), Infineon (+ 1,48 Prozent auf 37,65 EUR), Brenntag SE (+ 1,19 Prozent auf 48,48 EUR), Continental (+ 0,66 Prozent auf 57,80 EUR) und adidas (+ 0,19 Prozent auf 133,50 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen EON SE (-4,22 Prozent auf 18,48 EUR), SAP SE (-3,86 Prozent auf 153,82 EUR), Zalando (-3,53 Prozent auf 21,89 EUR), Siemens Energy (-3,40 Prozent auf 140,75 EUR) und MTU Aero Engines (-3,34 Prozent auf 306,50 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 341 914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 186,809 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,96 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at