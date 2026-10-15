Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verliert nachmittags

In Frankfurt ist am Nachmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 15:57 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent auf 25 191,00 Punkte.

Bei 25 121,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 306,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 15.09.2026, einen Wert von 25 444,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 992,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 134,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,54 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Scout24 (+ 5,01 Prozent auf 77,50 EUR), Zalando (+ 3,21 Prozent auf 24,73 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,16 Prozent auf 26,08 EUR), Symrise (+ 2,56 Prozent auf 99,46 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,51 Prozent auf 546,80 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Infineon (-7,97 Prozent auf 50,94 EUR), HOCHTIEF (-4,45 Prozent auf 365,00 EUR), Siemens Energy (-4,41 Prozent auf 129,32 EUR), Siemens (-2,96 Prozent auf 266,90 EUR) und RWE (-2,68 Prozent auf 57,42 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 4 806 041 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 227,701 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at