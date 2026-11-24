So bewegt sich der LUS-DAX am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 1,08 Prozent schwächer bei 25 125,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 417,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 088,00 Zählern.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 150,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 26 119,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 237,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,28 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,38 Prozent auf 735,20 EUR), Zalando (+ 1,28 Prozent auf 29,34 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,05 Prozent auf 347,20 EUR), RWE (+ 0,91 Prozent auf 57,38 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,84 Prozent auf 38,41 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Infineon (-3,62 Prozent auf 46,67 EUR), Siemens Energy (-2,70 Prozent auf 123,04 EUR), BASF (-1,79 Prozent auf 49,07 EUR), Bayer (-1,77 Prozent auf 52,04 EUR) und Siemens (-1,58 Prozent auf 260,95 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 974 094 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,374 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,30 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at