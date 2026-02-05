Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|LUS-DAX-Marktbericht
|
05.02.2026 17:59:10
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer
Am Donnerstag ging es im LUS-DAX via XETRA schlussendlich um 0,69 Prozent auf 24 502,00 Punkte abwärts.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 674,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 275,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 05.01.2026, den Stand von 24 854,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 101,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 21 640,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,261 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 3,50 Prozent auf 213,10 EUR), Infineon (+ 2,73 Prozent auf 41,41 EUR), SAP SE (+ 1,96 Prozent auf 170,48 EUR), Henkel vz (+ 1,31 Prozent auf 79,12 EUR) und GEA (+ 1,13 Prozent auf 62,55 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-6,46 Prozent auf 1 571,00 EUR), Deutsche Bank (-3,94 Prozent auf 30,70 EUR), Commerzbank (-3,76 Prozent auf 33,79 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,68 Prozent auf 102,10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,22 Prozent auf 58,99 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 341 599 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 203,415 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel
Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
