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Index-Performance im Fokus 18.09.2026 17:58:51

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels leichter

Der LUS-DAX gab schlussendlich nach.

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,37 Prozent leichter bei 25 288,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25 279,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 832,00 Zähler.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26 135,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 25 095,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, stand der LUS-DAX bei 23 711,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,94 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,68 Prozent auf 55,86 EUR), HOCHTIEF (+ 0,76 Prozent auf 395,40 EUR), adidas (-0,11 Prozent auf 142,25 EUR), RWE (-0,30 Prozent auf 60,44 EUR) und Fresenius SE (-0,42 Prozent auf 45,92 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Volkswagen (VW) vz (-5,58 Prozent auf 76,52 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,76 Prozent auf 44,00 EUR), Continental (-4,50 Prozent auf 67,56 EUR), BMW (-4,46 Prozent auf 60,40 EUR) und Deutsche Telekom (-4,20 Prozent auf 27,11 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 24 609 153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 215,328 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,13 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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BMW AG 60,80 -3,83% BMW AG
Continental AG 67,58 -4,06% Continental AG
Deutsche Telekom AG 27,05 -4,35% Deutsche Telekom AG
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HOCHTIEF AG 394,60 0,87% HOCHTIEF AG
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