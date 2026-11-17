Der LUS-DAX kann seine Vortagesgewinne am Dienstag nicht halten.

Um 09:26 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,33 Prozent auf 26 414,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 477,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 352,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der LUS-DAX 25 475,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, stand der LUS-DAX noch bei 26 302,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Stand von 23 457,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,52 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 27 000,00 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Fresenius SE (+ 0,28 Prozent auf 54,01 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,11 Prozent auf 27,03 EUR), QIAGEN (+ 0,02) Prozent auf 45,32 EUR), Airbus SE (-0,07 Prozent auf 204,05 EUR) und Henkel vz (-0,09 Prozent auf 87,68 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Deutsche Bank (-5,09 Prozent auf 31,24 EUR), GEA (-2,77 Prozent auf 68,55 EUR), Rheinmetall (-2,29 Prozent auf 752,10 EUR), SAP SE (-1,80 Prozent auf 209,55 EUR) und RWE (-1,65 Prozent auf 58,28 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 126 572 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 5,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at