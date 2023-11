Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels leichter

Der LUS-DAX verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Mittwoch geht es im LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,04 Prozent auf 14 843,00 Punkte nach unten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 14 832,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 897,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 372,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 01.08.2023, bei 16 254,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.11.2022, wurde der LUS-DAX mit 13 347,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 5,60 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 246,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Hannover Rück (+ 1,10 Prozent auf 210,60 EUR), Commerzbank (+ 1,03 Prozent auf 10,26 EUR), BMW (+ 1,03 Prozent auf 88,53 EUR), Merck (+ 0,98 Prozent auf 143,75 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,92 Prozent auf 382,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen RWE (-0,97 Prozent auf 35,78 EUR), Siemens Energy (-0,88 Prozent auf 8,30 EUR), BASF (-0,64 Prozent auf 43,26 EUR), Heidelberg Materials (-0,32 Prozent auf 68,26 EUR) und Zalando (-0,27 Prozent auf 21,93 EUR) unter Druck.

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 700 090 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 146,914 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

2023 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

