Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX am Montagmittag in der Verlustzone

Am Montag verbucht der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,45 Prozent auf 33 202,04 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 388,897 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,003 Prozent fester bei 33 353,87 Punkten, nach 33 352,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 33 135,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 33 385,38 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der MDAX auf 30 589,95 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der MDAX mit 31 560,34 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 594,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,17 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,22 Prozent auf 45,48 EUR), IONOS (+ 4,12 Prozent auf 29,30 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,72 Prozent auf 102,00 EUR), Nordex (+ 2,32 Prozent auf 42,36 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,10 Prozent auf 63,10 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen RENK (-6,49 Prozent auf 53,16 EUR), HENSOLDT (-3,91 Prozent auf 84,96 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,20 Prozent auf 81,60 EUR), Jungheinrich (-2,64 Prozent auf 24,30 EUR) und CTS Eventim (-2,17 Prozent auf 60,80 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 1 676 903 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 42,147 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,43 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at