Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt letztendlich

Schlussendlich schloss der MDAX nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 23 772,02 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 221,363 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,117 Prozent höher bei 23 824,62 Punkten in den Handel, nach 23 796,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 712,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 915,75 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,22 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 27.09.2023, mit 25 628,75 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 28 780,00 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2022, den Stand von 23 940,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 sank der Index bereits um 6,69 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 6,68 Prozent auf 37,04 EUR), Befesa (+ 4,00 Prozent auf 28,06 EUR), Delivery Hero (+ 2,89 Prozent auf 23,67 EUR), Evonik (+ 2,07 Prozent auf 16,52 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,89 Prozent auf 9,72 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen EVOTEC SE (-4,89 Prozent auf 15,97 EUR), Nordex (-4,35 Prozent auf 10,11 EUR), HENSOLDT (-3,34 Prozent auf 27,18 EUR), HUGO BOSS (-3,27 Prozent auf 55,06 EUR) und KION GROUP (-2,60 Prozent auf 28,15 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 493 408 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 15,675 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,75 zu Buche schlagen. Die Telefonica Deutschland-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

