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Index im Fokus 13.11.2026 09:28:56

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Freitagshandels

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Freitagshandels

MDAX-Handel am Freitagmorgen.

Am Freitag tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,52 Prozent schwächer bei 30 697,66 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 348,150 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30 760,68 Zählern und damit 0,316 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (30 858,13 Punkte).

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 684,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 763,04 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0,253 Prozent. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 30 020,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 264,86 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 29 610,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,911 Prozent zu Buche. 33 547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit CTS Eventim (+ 2,42 Prozent auf 61,45 EUR), IONOS (+ 1,11 Prozent auf 36,56 EUR), flatexDEGIRO (+ 0,88 Prozent auf 22,80 EUR), HELLA GmbH (+ 0,61 Prozent auf 65,80 EUR) und LANXESS (+ 0,61 Prozent auf 13,28 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-2,21 Prozent auf 77,70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,09 Prozent auf 75,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,92 Prozent auf 49,48 EUR), thyssenkrupp (-1,73 Prozent auf 12,23 EUR) und Aurubis (-1,57 Prozent auf 137,70 EUR) unter Druck.

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 349 293 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 40,899 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die TUI-Aktie präsentiert mit 5,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Aurubis 138,50 -0,50% Aurubis
CTS Eventim 60,80 7,04% CTS Eventim
flatexDEGIRO AG 22,76 1,07% flatexDEGIRO AG
freenet AG 24,46 0,16% freenet AG
HELLA GmbH & Co. KGaA 66,20 1,53% HELLA GmbH & Co. KGaA
HENSOLDT 79,70 1,09% HENSOLDT
IONOS 37,44 3,77% IONOS
LANXESS AG 13,07 0,23% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,79 1,52% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,19 0,07% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 48,42 -2,61% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,11 -2,34% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 75,70 -1,30% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 7,52 -0,19% TUI AG

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