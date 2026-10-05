TUI Aktie

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WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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Marktbericht 05.10.2026 17:58:43

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach

Der MDAX zeigte sich am Montag wenig verändert.

Schlussendlich ging der MDAX den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 30 429,58 Punkten aus dem Montagshandel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 337,643 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,005 Prozent höher bei 30 451,55 Punkten in den Montagshandel, nach 30 450,00 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 298,35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 30 527,78 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 32 355,32 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Wert von 32 994,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 30 936,49 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,78 Prozent ein. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 4,31 Prozent auf 64,10 EUR), flatexDEGIRO (+ 4,18 Prozent auf 28,44 EUR), HENSOLDT (+ 4,08 Prozent auf 82,58 EUR), CTS Eventim (+ 3,97 Prozent auf 57,65 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,46 Prozent auf 80,70 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,81 Prozent auf 73,30 EUR), AUTO1 (-4,68 Prozent auf 15,70 EUR), JENOPTIK (-3,51 Prozent auf 42,30 EUR), Nordex (-3,18 Prozent auf 37,16 EUR) und TUI (-2,47 Prozent auf 6,73 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 4 642 583 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 38,472 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,67 erwartet. Mit 9,02 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
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Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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22.09.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

AUTO1 15,77 0,13% AUTO1
CTS Eventim 57,75 0,43% CTS Eventim
flatexDEGIRO AG 28,50 0,00% flatexDEGIRO AG
freenet AG 23,12 0,35% freenet AG
HENSOLDT 84,54 0,26% HENSOLDT
JENOPTIK AG 42,62 0,14% JENOPTIK AG
Lufthansa AG 7,55 0,19% Lufthansa AG
Nemetschek SE 64,15 0,00% Nemetschek SE
Nordex AG 37,72 1,45% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 24,57 0,45% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,96 -0,14% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 73,80 0,41% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 13,93 1,49% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 81,10 0,87% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 6,77 0,51% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 426,98 -0,08%

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