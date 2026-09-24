freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|MDAX-Performance im Fokus
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24.09.2026 12:26:57
Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX leichter
Am Donnerstag notiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,97 Prozent tiefer bei 30 914,21 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 351,074 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,514 Prozent auf 31 055,46 Punkte an der Kurstafel, nach 31 215,77 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 057,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30 791,63 Punkten.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 1,11 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32 031,55 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, stand der MDAX noch bei 31 919,25 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 30 309,84 Punkten.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,212 Prozent zurück. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 3,66 Prozent auf 53,75 EUR), Bilfinger SE (+ 1,58 Prozent auf 57,80 EUR), thyssenkrupp (+ 1,53 Prozent auf 15,23 EUR), Aurubis (+ 1,25 Prozent auf 170,10 EUR) und CTS Eventim (+ 0,99 Prozent auf 55,85 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen RENK (-4,49 Prozent auf 40,02 EUR), HENSOLDT (-3,96 Prozent auf 76,16 EUR), Siltronic (-3,51 Prozent auf 74,25 EUR), United Internet (-3,16 Prozent auf 25,14 EUR) und Schaeffler (-3,16 Prozent auf 6,75 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 789 897 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39,528 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick
2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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|EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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Analysen zu freenet AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|168,70
|0,48%
|Bilfinger SE
|55,95
|0,45%
|CTS Eventim
|54,90
|0,27%
|freenet AG
|23,66
|0,00%
|HENSOLDT
|76,48
|0,45%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,83
|0,31%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,52
|0,32%
|RENK
|40,50
|0,51%
|Salzgitter
|52,45
|0,67%
|Schaeffler AG
|6,62
|-0,75%
|Siltronic AG
|76,80
|1,65%
|thyssenkrupp AG
|14,91
|1,43%
|TUI AG
|6,54
|0,62%
|United Internet AG
|25,76
|0,31%
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|MDAX
|30 782,60
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