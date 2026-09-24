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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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MDAX-Performance im Fokus 24.09.2026 12:26:57

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX leichter

Der MDAX notiert am Mittag im negativen Bereich.

Am Donnerstag notiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,97 Prozent tiefer bei 30 914,21 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 351,074 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,514 Prozent auf 31 055,46 Punkte an der Kurstafel, nach 31 215,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 057,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30 791,63 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 1,11 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32 031,55 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, stand der MDAX noch bei 31 919,25 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 30 309,84 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,212 Prozent zurück. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 3,66 Prozent auf 53,75 EUR), Bilfinger SE (+ 1,58 Prozent auf 57,80 EUR), thyssenkrupp (+ 1,53 Prozent auf 15,23 EUR), Aurubis (+ 1,25 Prozent auf 170,10 EUR) und CTS Eventim (+ 0,99 Prozent auf 55,85 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen RENK (-4,49 Prozent auf 40,02 EUR), HENSOLDT (-3,96 Prozent auf 76,16 EUR), Siltronic (-3,51 Prozent auf 74,25 EUR), United Internet (-3,16 Prozent auf 25,14 EUR) und Schaeffler (-3,16 Prozent auf 6,75 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 789 897 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39,528 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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25.08.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 freenet Kaufen DZ BANK
17.08.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 freenet Neutral UBS AG
13.08.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

Aurubis 168,70 0,48% Aurubis
Bilfinger SE 55,95 0,45% Bilfinger SE
CTS Eventim 54,90 0,27% CTS Eventim
freenet AG 23,66 0,00% freenet AG
HENSOLDT 76,48 0,45% HENSOLDT
Porsche Automobil Holding SE 25,83 0,31% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,52 0,32% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 40,50 0,51% RENK
Salzgitter 52,45 0,67% Salzgitter
Schaeffler AG 6,62 -0,75% Schaeffler AG
Siltronic AG 76,80 1,65% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 14,91 1,43% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,54 0,62% TUI AG
United Internet AG 25,76 0,31% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 782,60 -1,39%

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