freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|MDAX-Kursentwicklung
|
13.03.2026 17:58:57
Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter
Schlussendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 1,47 Prozent leichter bei 28 812,74 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 348,650 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,505 Prozent schwächer bei 29 095,70 Punkten in den Handel, nach 29 243,41 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 29 245,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28 731,99 Einheiten.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 0,549 Prozent nach. Der MDAX wies vor einem Monat, am 13.02.2026, einen Wert von 31 299,04 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 29 959,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, wies der MDAX einen Wert von 28 470,09 Punkten auf.
Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 6,99 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 28 488,77 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell K+S (+ 2,35 Prozent auf 18,26 EUR), RTL (+ 2,34 Prozent auf 37,15 EUR), TeamViewer (+ 1,62 Prozent auf 4,65 EUR), HUGO BOSS (+ 1,21 Prozent auf 36,89 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,16 Prozent auf 69,55 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen thyssenkrupp (-6,02 Prozent auf 7,80 EUR), KION GROUP (-4,54 Prozent auf 45,84 EUR), Fraport (-4,30 Prozent auf 70,15 EUR), Aurubis (-4,08 Prozent auf 155,30 EUR) und Knorr-Bremse (-3,98 Prozent auf 99,00 EUR).
Die teuersten MDAX-Unternehmen
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 7 696 087 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 33,698 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 7,70 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu freenet AG
|
13.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.03.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
|
13.03.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX gibt nach (finanzen.at)
|
13.03.26
|MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
13.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Fraport AG
|13.03.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|13.03.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|13.03.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|22.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.02.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|16.01.26
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|154,20
|-4,28%
|Fraport AG
|70,10
|-3,91%
|freenet AG
|27,06
|-0,22%
|HUGO BOSS AG
|36,71
|1,16%
|K+S AG
|18,22
|2,88%
|KION GROUP AG
|45,60
|-4,48%
|Knorr-Bremse
|98,55
|-4,04%
|Lufthansa AG
|7,60
|-2,29%
|Nemetschek SE
|69,20
|1,47%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|37,20
|-1,27%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|40,08
|-3,56%
|RTL
|37,00
|1,93%
|TeamViewer
|4,62
|1,54%
|thyssenkrupp AG
|7,77
|-6,36%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|28 819,46
|-1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.