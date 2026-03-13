Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter

Schlussendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 1,47 Prozent leichter bei 28 812,74 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 348,650 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,505 Prozent schwächer bei 29 095,70 Punkten in den Handel, nach 29 243,41 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 245,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28 731,99 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 0,549 Prozent nach. Der MDAX wies vor einem Monat, am 13.02.2026, einen Wert von 31 299,04 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 29 959,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, wies der MDAX einen Wert von 28 470,09 Punkten auf.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 6,99 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 28 488,77 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell K+S (+ 2,35 Prozent auf 18,26 EUR), RTL (+ 2,34 Prozent auf 37,15 EUR), TeamViewer (+ 1,62 Prozent auf 4,65 EUR), HUGO BOSS (+ 1,21 Prozent auf 36,89 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,16 Prozent auf 69,55 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen thyssenkrupp (-6,02 Prozent auf 7,80 EUR), KION GROUP (-4,54 Prozent auf 45,84 EUR), Fraport (-4,30 Prozent auf 70,15 EUR), Aurubis (-4,08 Prozent auf 155,30 EUR) und Knorr-Bremse (-3,98 Prozent auf 99,00 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 7 696 087 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 33,698 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 7,70 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at