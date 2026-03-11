Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,80 Prozent leichter bei 29 485,59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 342,749 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,538 Prozent auf 29 563,30 Punkte an der Kurstafel, nach 29 723,08 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 29 232,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 626,67 Punkten lag.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1,77 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wies der MDAX 31 618,89 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 920,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 550,92 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,82 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 28 488,77 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit WACKER CHEMIE (+ 8,01 Prozent auf 74,20 EUR), AIXTRON SE (+ 6,54 Prozent auf 33,70 EUR), LANXESS (+ 2,21 Prozent auf 13,85 EUR), Evonik (+ 1,87 Prozent auf 14,14 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,62 Prozent auf 388,80 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen TAG Immobilien (-4,29 Prozent auf 14,28 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,61 Prozent auf 90,70 EUR), LEG Immobilien (-3,35 Prozent auf 62,10 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,15 Prozent auf 24,02 EUR) und KION GROUP (-3,05 Prozent auf 49,20 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3 098 051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 34,099 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at