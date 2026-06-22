Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt letztendlich ab

Schlussendlich ging der MDAX nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 32 583,45 Punkten aus dem Handel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 354,685 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,211 Prozent auf 32 707,29 Punkte an der Kurstafel, nach 32 638,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 32 764,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32 420,89 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX wies vor einem Monat, am 22.05.2026, einen Wert von 32 108,27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 27 796,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 29 365,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,18 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Siltronic (+ 4,73 Prozent auf 96,30 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,74 Prozent auf 188,60 EUR), Nordex (+ 2,35 Prozent auf 48,84 EUR), AUMOVIO (+ 1,91 Prozent auf 40,00 EUR) und Schaeffler (+ 1,66 Prozent auf 9,20 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil RENK (-5,74 Prozent auf 45,24 EUR), HENSOLDT (-4,64 Prozent auf 69,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,86 Prozent auf 108,50 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,30 Prozent auf 72,30 EUR) und freenet (-2,15 Prozent auf 24,56 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 194 337 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 43,086 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,61 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,03 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at