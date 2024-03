Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt mittags ab

Am Montag tendiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,39 Prozent tiefer bei 26 019,94 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 250,586 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,111 Prozent höher bei 26 149,57 Punkten in den Handel, nach 26 120,64 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 008,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26 209,34 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 651,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2023, wies der MDAX 26 370,25 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 28 918,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,05 Prozent nach unten. Bei 27 272,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 3,41 Prozent auf 28,17 EUR), Nordex (+ 2,20 Prozent auf 11,61 EUR), Jungheinrich (+ 1,34 Prozent auf 31,66 EUR), Sixt SE St (+ 1,30 Prozent auf 89,65 EUR) und SMA Solar (+ 1,27 Prozent auf 59,60 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil HelloFresh (-2,61 Prozent auf 12,31 EUR), K+S (-2,51 Prozent auf 12,84 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,50 Prozent auf 34,74 EUR), LANXESS (-2,45 Prozent auf 23,13 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,19 Prozent auf 102,75 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 265 785 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,901 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,88 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,41 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at