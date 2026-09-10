Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Minus

Am Donnerstag gab der MDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,40 Prozent auf 31 630,70 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 359,810 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,026 Prozent höher bei 32 086,75 Punkten, nach 32 078,48 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 31 554,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 089,69 Punkten lag.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32 251,14 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 31 292,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, lag der MDAX bei 30 148,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,10 Prozent nach oben. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit AUMOVIO (+ 2,02 Prozent auf 37,95 EUR), freenet (+ 1,47 Prozent auf 24,84 EUR), AUTO1 (+ 1,20 Prozent auf 20,20 EUR), Talanx (+ 1,09 Prozent auf 120,50 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,84 Prozent auf 71,70 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Bilfinger SE (-7,45 Prozent auf 74,50 EUR), Salzgitter (-7,32 Prozent auf 55,70 EUR), KION GROUP (-5,80 Prozent auf 43,40 EUR), TAG Immobilien (-5,60 Prozent auf 11,47 EUR) und Aurubis (-5,32 Prozent auf 171,00 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 3 149 286 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 40,881 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,39 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at