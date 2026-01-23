Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schwächelt mittags

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,37 Prozent schwächer bei 31 571,36 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 365,771 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,144 Prozent auf 31 641,44 Punkte an der Kurstafel, nach 31 687,04 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 513,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 31 687,82 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,285 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 302,78 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30 010,29 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 23.01.2025, mit 25 951,24 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,91 Prozent aufwärts. Bei 32 383,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 30 597,95 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 3,35 Prozent auf 86,40 EUR), AUMOVIO (+ 2,27 Prozent auf 44,12 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,07 Prozent auf 39,50 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,80 Prozent auf 101,80 EUR) und RENK (+ 1,77 Prozent auf 58,52 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen PUMA SE (-4,36 Prozent auf 20,60 EUR), Lufthansa (-2,56 Prozent auf 8,74 EUR), TUI (-2,54 Prozent auf 9,06 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,33 Prozent auf 58,70 EUR) und Aroundtown SA (-2,02 Prozent auf 2,53 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 313 153 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 38,048 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet mit 5,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,43 Prozent bei der Evonik-Aktie an.

