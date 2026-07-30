Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,66 Prozent schwächer bei 32 031,95 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 357,473 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,233 Prozent auf 32 168,62 Punkte an der Kurstafel, nach 32 243,82 Punkten am Vortag.

Bei 31 972,42 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 32 168,62 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,621 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 30.06.2026, mit 31 809,10 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, betrug der MDAX-Kurs 30 589,95 Punkte. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, stand der MDAX noch bei 30 940,68 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 3,40 Prozent zu Buche. 33 547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 5,66 Prozent auf 16,80 EUR), Siltronic (+ 5,00 Prozent auf 71,35 EUR), AUMOVIO (+ 3,26 Prozent auf 38,05 EUR), DWS Group GmbH (+ 2,60 Prozent auf 70,90 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,60 Prozent auf 71,00 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Knorr-Bremse (-8,22 Prozent auf 99,40 EUR), Nemetschek SE (-7,74 Prozent auf 62,00 EUR), KION GROUP (-7,12 Prozent auf 39,12 EUR), AUTO1 (-4,89 Prozent auf 21,80 EUR) und PUMA SE (-3,88 Prozent auf 27,77 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 566 800 Aktien gehandelt. Mit 39,583 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,91 erwartet. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at