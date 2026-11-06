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Index-Performance 06.11.2026 09:28:43

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Der MDAX bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 1,35 Prozent auf 30 474,51 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 349,470 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,729 Prozent auf 30 666,41 Punkte an der Kurstafel, nach 30 891,56 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 30 441,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 666,72 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,043 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der MDAX einen Stand von 30 543,27 Punkten auf. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 06.08.2026, mit 32 431,12 Punkten bewertet. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 28 959,63 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,63 Prozent zurück. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 1,21 Prozent auf 29,28 EUR), freenet (+ 1,12 Prozent auf 23,50 EUR), Lufthansa (+ 0,78 Prozent auf 8,25 EUR), Nemetschek SE (+ 0,66 Prozent auf 68,45 EUR) und Aroundtown SA (+ 0,31 Prozent auf 1,62 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen HENSOLDT (-4,17 Prozent auf 79,14 EUR), DEUTZ (-3,89 Prozent auf 9,13 EUR), RATIONAL (-3,56 Prozent auf 623,50 EUR), TRATON (-2,89 Prozent auf 32,96 EUR) und AUTO1 (-2,89 Prozent auf 18,17 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 392 062 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,601 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

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Lufthansa AG 8,36 3,54% Lufthansa AG
Nemetschek SE 64,85 -4,56% Nemetschek SE
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