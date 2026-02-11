Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Der MDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am dritten Tag der Woche wieder ab.

Um 09:12 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent schwächer bei 31 909,20 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 376,274 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,107 Prozent leichter bei 31 927,98 Punkten in den Mittwochshandel, nach 31 962,21 Punkten am Vortag.

Bei 31 816,53 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 31 942,41 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,362 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der MDAX mit 32 167,17 Punkten gehandelt. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.11.2025, den Wert von 29 204,45 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 11.02.2025, bei 27 246,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,00 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten markiert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit WACKER CHEMIE (+ 6,92 Prozent auf 84,20 EUR), thyssenkrupp (+ 3,02 Prozent auf 12,12 EUR), LEG Immobilien (+ 2,92 Prozent auf 65,30 EUR), Aurubis (+ 1,96 Prozent auf 172,00 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,87 Prozent auf 15,27 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen RENK (-3,27 Prozent auf 57,14 EUR), Lufthansa (-3,18 Prozent auf 8,95 EUR), HENSOLDT (-2,79 Prozent auf 78,50 EUR), Ströer SE (-2,51 Prozent auf 34,95 EUR) und Nemetschek SE (-2,17 Prozent auf 70,00 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 147 402 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,599 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,16 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at