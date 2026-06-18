Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Schlussendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 0,63 Prozent tiefer bei 32 648,24 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 382,314 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,228 Prozent auf 32 780,94 Punkte an der Kurstafel, nach 32 855,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 32 426,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32 780,94 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 0,023 Prozent zu. Vor einem Monat, am 18.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 440,09 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 18.03.2026, den Stand von 29 519,42 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.06.2025, den Wert von 29 684,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,39 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Nordex (+ 5,05 Prozent auf 45,38 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,19 Prozent auf 67,15 EUR), Lufthansa (+ 3,20 Prozent auf 9,17 EUR), KRONES (+ 2,61 Prozent auf 117,80 EUR) und Fraport (+ 2,15 Prozent auf 73,75 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Salzgitter (-8,06 Prozent auf 51,90 EUR), AUMOVIO (-5,38 Prozent auf 38,70 EUR), Sartorius vz (-4,86 Prozent auf 217,10 EUR), thyssenkrupp (-4,25 Prozent auf 10,59 EUR) und Aurubis (-4,05 Prozent auf 196,70 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 376 396 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 43,550 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Die Aroundtown SA-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at