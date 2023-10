Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag tendiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,82 Prozent leichter bei 12 675,60 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 105,674 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,577 Prozent auf 12 707,11 Punkte an der Kurstafel, nach 12 780,83 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 12 662,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 12 721,13 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, stand der SDAX bei 13 324,21 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 03.07.2023, bei 13 410,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, verzeichnete der SDAX einen Wert von 10 648,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 4,89 Prozent. 13 880,68 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 980,54 Punkten erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell CEWE Stiftung (+ 3,78 Prozent auf 93,30 EUR), ADTRAN (+ 2,92 Prozent auf 8,47 USD), SAF-HOLLAND SE (+ 1,94 Prozent auf 12,59 EUR), Ceconomy St (+ 1,79 Prozent auf 2,05 EUR) und TRATON (+ 1,51 Prozent auf 20,16 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Energiekontor (-3,84 Prozent auf 72,60 EUR), GRENKE (-3,38 Prozent auf 20,00 EUR), secunet Security Networks (-3,16 Prozent auf 190,00 EUR), SFC Energy (-2,89 Prozent auf 18,80 EUR) und INDUS (-2,83 Prozent auf 19,92 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 218 266 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 9,930 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX präsentiert die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at