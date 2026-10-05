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WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

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Index-Bewegung 05.10.2026 17:58:43

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich schwächer

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich schwächer

Der SDAX gönnte sich zum Handelsende eine Verschnaufpause.

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,20 Prozent tiefer bei 18 158,87 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 91,467 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,308 Prozent auf 18 250,71 Punkte an der Kurstafel, nach 18 194,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 275,90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 147,44 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 734,04 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 539,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 17 365,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,63 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell MLP SE (+ 4,72 Prozent auf 10,64 EUR), Deutsche Euroshop (+ 4,36 Prozent auf 17,72 EUR), TeamViewer (+ 4,15 Prozent auf 6,65 EUR), Südzucker (+ 3,71 Prozent auf 12,30 EUR) und secunet Security Networks (+ 2,69 Prozent auf 248,50 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,12 Prozent auf 65,95 EUR), LPKF Laser Electronics (-5,88 Prozent auf 16,00 EUR), Basler (-4,51 Prozent auf 23,30 EUR), grenke (-3,82 Prozent auf 10,06 EUR) und Eckert Ziegler (-2,83 Prozent auf 12,00 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 726 215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,246 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 1,58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,59 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,45 0,20% 1&1 AG
Basler AG 23,20 -0,43% Basler AG
Deutsche Euroshop AG 17,60 0,11% Deutsche Euroshop AG
Eckert & Ziegler 12,06 -0,08% Eckert & Ziegler
grenke AG 10,08 0,00% grenke AG
HAMBORNER REIT 4,00 -0,12% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,34 0,00% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,60 0,30% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 16,05 0,63% LPKF Laser & Electronics AG
MLP SE 10,66 0,00% MLP SE
Mutares 25,05 0,00% Mutares
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 66,05 0,00% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
secunet Security Networks AG 249,00 -0,20% secunet Security Networks AG
Südzucker AG (Suedzucker AG) 12,32 0,33% Südzucker AG (Suedzucker AG)
TeamViewer 6,65 0,15% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 160,62 -0,19%

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