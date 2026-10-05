Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich schwächer

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,20 Prozent tiefer bei 18 158,87 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 91,467 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,308 Prozent auf 18 250,71 Punkte an der Kurstafel, nach 18 194,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 275,90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 147,44 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 734,04 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 539,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 17 365,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,63 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell MLP SE (+ 4,72 Prozent auf 10,64 EUR), Deutsche Euroshop (+ 4,36 Prozent auf 17,72 EUR), TeamViewer (+ 4,15 Prozent auf 6,65 EUR), Südzucker (+ 3,71 Prozent auf 12,30 EUR) und secunet Security Networks (+ 2,69 Prozent auf 248,50 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,12 Prozent auf 65,95 EUR), LPKF Laser Electronics (-5,88 Prozent auf 16,00 EUR), Basler (-4,51 Prozent auf 23,30 EUR), grenke (-3,82 Prozent auf 10,06 EUR) und Eckert Ziegler (-2,83 Prozent auf 12,00 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 726 215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,246 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 1,58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,59 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at