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SDAX-Marktbericht 22.10.2026 15:58:50

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt im Minus

Der SDAX bewegt sich am Donnerstag auf rotem Terrain.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,61 Prozent schwächer bei 18 371,20 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,095 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,766 Prozent tiefer bei 18 341,40 Punkten in den Handel, nach 18 483,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18 238,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 379,16 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,04 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Wert von 18 410,84 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der SDAX bei 18 403,63 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 17 115,71 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,85 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Mutares (+ 4,92 Prozent auf 27,70 EUR), Vossloh (+ 3,23 Prozent auf 52,70 EUR), MBB SE (+ 2,68 Prozent auf 199,40 EUR), Drägerwerk (+ 1,86 Prozent auf 98,80 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,66 Prozent auf 28,16 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SGL Carbon SE (-6,27 Prozent auf 4,86 EUR), CANCOM SE (-4,29 Prozent auf 22,30 EUR), PVA TePla (-3,83 Prozent auf 29,16 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,82 Prozent auf 50,40 EUR) und LPKF Laser Electronics (-3,48 Prozent auf 11,10 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 450 066 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,033 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie hat mit 1,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 8,51 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,90 0,00% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 46,70 -6,04% ASTA Energy Solutions
CANCOM SE 22,10 -0,90% CANCOM SE
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 100,20 2,04% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
HAMBORNER REIT 4,11 0,49% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,00 -1,03% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 10,45 -0,48% LPKF Laser & Electronics AG
MBB SE 202,00 2,02% MBB SE
Mutares 28,05 2,75% Mutares
PVA TePla AG 27,86 -0,36% PVA TePla AG
SGL Carbon SE 4,91 3,59% SGL Carbon SE
TeamViewer 7,39 -0,14% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 28,50 2,30% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Vossloh AG 48,72 -5,76% Vossloh AG

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