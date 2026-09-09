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SDAX-Performance im Blick 09.09.2026 12:26:50

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert am Mittwochmittag im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert am Mittwochmittag im Minus

Der SDAX gibt am Mittwoch nach.

Am Mittwoch geht es im SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,72 Prozent auf 18 656,72 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 94,479 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,322 Prozent auf 18 730,69 Punkte an der Kurstafel, nach 18 791,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 18 656,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 768,93 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 0,467 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 659,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 024,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, notierte der SDAX bei 16 595,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,50 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 2,92 Prozent auf 2,82 EUR), Befesa (+ 2,16 Prozent auf 37,85 EUR), CANCOM SE (+ 1,14 Prozent auf 22,25 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 1,01 Prozent auf 44,85 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0,88 Prozent auf 22,80 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,84 Prozent auf 53,90 EUR), SMA Solar (-3,69 Prozent auf 61,25 EUR), PVA TePla (-3,61 Prozent auf 30,48 EUR), Basler (-2,54 Prozent auf 23,05 EUR) und Dürr (-2,35 Prozent auf 17,44 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 600 141 Aktien gehandelt. Mit 4,194 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,85 -0,21% 1&1 AG
Adtran Networks SE 22,50 0,00% Adtran Networks SE
Basler AG 22,80 -0,65% Basler AG
Befesa 37,75 0,13% Befesa
CANCOM SE 22,20 0,00% CANCOM SE
Dürr AG 17,32 0,35% Dürr AG
HelloFresh 2,84 -0,14% HelloFresh
init innovation in traffic systems SE 43,90 0,11% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 79,80 0,13% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,65 -0,19% Mutares
PVA TePla AG 30,38 0,33% PVA TePla AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 52,70 -0,38% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SMA Solar AG 61,45 0,41% SMA Solar AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 560,24 -1,23%

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