Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Am Donnerstag verbuchte der SDAX via XETRA schlussendlich Verluste in Höhe von 1,66 Prozent auf 18 016,28 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 98,444 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,262 Prozent stärker bei 18 367,87 Punkten, nach 18 319,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 002,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 367,87 Punkten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,51 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 29.12.2025, einen Stand von 17 016,55 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 871,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, wurde der SDAX mit 14 323,32 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,81 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Zählern registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit secunet Security Networks (+ 10,40 Prozent auf 233,50 EUR), Stabilus SE (+ 4,09 Prozent auf 19,36 EUR), Vossloh (+ 1,11 Prozent auf 82,30 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1,10 Prozent auf 91,50 EUR) und MBB SE (+ 0,94 Prozent auf 214,50 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Siltronic (-7,25 Prozent auf 51,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,60 Prozent auf 46,50 EUR), adesso SE (-4,72 Prozent auf 80,70 EUR), Nagarro SE (-4,29 Prozent auf 70,35 EUR) und ATOSS Software (-4,28 Prozent auf 93,90 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. 2 728 526 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 11,216 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 4,61 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,94 Prozent, die höchste im Index.

