Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der SDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am vierten Tag der Woche wieder ab.

Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent schwächer bei 18 493,78 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 90,506 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,080 Prozent auf 18 532,15 Punkte an der Kurstafel, nach 18 517,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 532,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 493,60 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,41 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 21.04.2026, den Stand von 18 131,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 023,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 655,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,56 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 717,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit PNE (+ 2,70 Prozent auf 10,26 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,56 Prozent auf 26,06 EUR), pbb (+ 1,54 Prozent auf 3,55 EUR), EVOTEC SE (+ 1,06 Prozent auf 4,95 EUR) und Verve Group (+ 0,96 Prozent auf 1,47 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil PVA TePla (-1,75 Prozent auf 41,46 EUR), HORNBACH (-1,63 Prozent auf 78,50 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-1,56 Prozent auf 3,90 EUR), Einhell Germany vz (-1,47 Prozent auf 73,50 EUR) und Deutsche Euroshop (-1,41 Prozent auf 19,60 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 164 832 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie hat im SDAX mit 4,077 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at