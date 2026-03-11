Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,58 Prozent schwächer bei 17 216,45 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 83,314 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,719 Prozent auf 17 191,60 Punkte an der Kurstafel, nach 17 316,11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 17 021,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 257,89 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 1,65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, lag der SDAX bei 18 089,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 867,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 15 118,98 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,802 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 671,12 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell KSB SE (+ 8,02 Prozent auf 1 145,00 EUR), SMA Solar (+ 6,73 Prozent auf 33,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,30 Prozent auf 32,50 EUR), Siltronic (+ 3,92 Prozent auf 53,00 EUR) und Vossloh (+ 3,50 Prozent auf 73,90 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-6,22 Prozent auf 4,42 EUR), Gerresheimer (-4,04 Prozent auf 19,00 EUR), Hypoport SE (-3,86 Prozent auf 84,60 EUR), Medios (-3,84 Prozent auf 15,04 EUR) und PNE (-3,73 Prozent auf 7,99 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 429 475 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,425 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

