Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

ATOSS Software Aktie

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WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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Index-Bewegung 09.04.2026 15:59:08

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab

Der SDAX zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,37 Prozent tiefer bei 16 998,05 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 84,592 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,459 Prozent auf 17 155,80 Punkte an der Kurstafel, nach 17 234,96 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 16 988,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 174,27 Punkten lag.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,58 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, lag der SDAX bei 16 875,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 118,57 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, notierte der SDAX bei 13 843,63 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,06 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,03 Prozent auf 38,82 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,06 Prozent auf 158,60 EUR), Dermapharm (+ 2,03 Prozent auf 42,70 EUR), Südzucker (+ 2,03 Prozent auf 12,08 EUR) und Befesa (+ 1,70 Prozent auf 32,85 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil GFT SE (-5,77 Prozent auf 17,30 EUR), MBB SE (-5,24 Prozent auf 177,40 EUR), ATOSS Software (-4,92 Prozent auf 75,40 EUR), init innovation in traffic systems SE (-4,65 Prozent auf 40,00 EUR) und Nagarro SE (-4,46 Prozent auf 45,42 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 893 768 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,219 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 24,10 0,00% 1&1 AG
ATOSS Software AG 75,50 0,53% ATOSS Software AG
Befesa 33,00 1,07% Befesa
Dermapharm Holding SE 43,65 2,22% Dermapharm Holding SE
Elmos Semiconductor 167,80 1,57% Elmos Semiconductor
GFT SE 17,34 1,17% GFT SE
grenke AG 12,94 0,00% grenke AG
init innovation in traffic systems SE 40,50 0,00% init innovation in traffic systems SE
MBB SE 180,40 1,58% MBB SE
Mutares 25,60 -0,78% Mutares
Nagarro SE 45,92 -0,39% Nagarro SE
Südzucker AG (Suedzucker AG) 12,20 1,67% Südzucker AG (Suedzucker AG)
TeamViewer 4,32 0,47% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 37,74 -0,47% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 109,83 0,45%

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