HAMBORNER REIT Aktie

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WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333

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SDAX aktuell 19.10.2026 15:58:48

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab

Kaum verändert zeigt sich der SDAX am Montagnachmittag.

Am Montag gibt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,08 Prozent auf 18 183,33 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 90,157 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,088 Prozent leichter bei 18 182,28 Punkten in den Handel, nach 18 198,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 254,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 115,27 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 18 106,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 18 250,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der SDAX mit 16 719,64 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,77 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell OHB SE (+ 5,43 Prozent auf 202,00 EUR), SCHOTT Pharma (+ 3,86 Prozent auf 25,55 EUR), Mutares (+ 3,08 Prozent auf 25,10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,61 Prozent auf 76,75 EUR) und tonies (+ 2,19 Prozent auf 13,06 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Douglas (-3,61 Prozent auf 7,48 EUR), SMA Solar (-2,69 Prozent auf 56,10 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,50 Prozent auf 11,70 EUR), SGL Carbon SE (-2,44 Prozent auf 5,19 EUR) und Ottobock (-2,43 Prozent auf 52,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 422 418 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,001 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,55 0,64% 1&1 AG
Douglas AG 7,43 -3,13% Douglas AG
EVOTEC SE 2,59 1,89% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,07 0,37% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,70 -0,15% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 11,50 -1,29% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 24,90 0,00% Mutares
OHB SE 204,00 6,81% OHB SE
Ottobock 52,20 -2,06% Ottobock
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 77,45 3,96% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SCHOTT Pharma 25,25 3,48% SCHOTT Pharma
SGL Carbon SE 5,08 -3,05% SGL Carbon SE
SMA Solar AG 55,50 -2,63% SMA Solar AG
tonies 12,96 1,09% tonies

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 210,22 0,07%

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