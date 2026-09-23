Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Index-Performance im Blick
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23.09.2026 12:27:17
Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt mittags ab
Um 12:09 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent schwächer bei 18 375,68 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92,465 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,371 Prozent höher bei 18 479,22 Punkten in den Handel, nach 18 410,84 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SDAX lag am Mittwoch bei 18 369,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 479,22 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 18 564,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 157,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der SDAX mit 17 008,73 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.
SDAX-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit secunet Security Networks (+ 8,86 Prozent auf 233,50 EUR), SFC Energy (+ 3,16 Prozent auf 21,20 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2,09 Prozent auf 14,65 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,03 Prozent auf 30,12 EUR) und MLP SE (+ 2,00 Prozent auf 9,69 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen KWS SAAT SE (-9,41 Prozent auf 71,20 EUR), NORMA Group SE (-2,54 Prozent auf 16,10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,21 Prozent auf 64,25 EUR), Jungheinrich (-1,99 Prozent auf 24,60 EUR) und Hypoport SE (-1,79 Prozent auf 74,25 EUR).
SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 332 788 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,246 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick
Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Jungheinrich Neutral
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Aktien in diesem Artikel
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|30,56
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|EVOTEC SE
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|KWS SAAT SE & Co. KGaA
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|SDAX
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