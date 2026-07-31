Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt nachmittags ab

Der SDAX zeigt sich am fünften Tag der Woche in Rot.

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,27 Prozent auf 18 413,10 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90,309 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,505 Prozent auf 18 555,52 Punkte an der Kurstafel, nach 18 462,31 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 412,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 624,39 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,534 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Stand von 18 045,58 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 911,06 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 17 541,95 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,09 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Basler (+ 5,32 Prozent auf 25,75 EUR), INDUS (+ 5,13 Prozent auf 31,75 EUR), SFC Energy (+ 4,29 Prozent auf 20,40 EUR), secunet Security Networks (+ 3,91 Prozent auf 180,60 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 3,87 Prozent auf 14,75 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil HelloFresh (-5,51 Prozent auf 3,43 EUR), Kontron (-4,74 Prozent auf 22,50 EUR), CANCOM SE (-3,03 Prozent auf 24,00 EUR), Wacker Neuson SE (-2,90 Prozent auf 21,75 EUR) und PNE (-2,59 Prozent auf 10,52 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 852 474 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,739 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at