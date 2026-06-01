Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX schließt mit Verlusten

Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Minus von 1,14 Prozent auf 18 973,66 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 93,493 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,693 Prozent stärker bei 19 325,96 Punkten, nach 19 192,97 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 918,16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 325,96 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 17 911,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 18 194,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 16 657,58 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 9,32 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19 325,96 Punkte. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 11,10 Prozent auf 6,56 EUR), GFT SE (+ 9,28 Prozent auf 24,15 EUR), ATOSS Software (+ 7,79 Prozent auf 83,00 EUR), adesso SE (+ 6,77 Prozent auf 64,70 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,80 Prozent auf 40,10 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Verve Group (-7,19 Prozent auf 1,69 EUR), PVA TePla (-6,82 Prozent auf 40,74 EUR), Siltronic (-6,26 Prozent auf 98,15 EUR), SFC Energy (-5,54 Prozent auf 22,15 EUR) und SCHOTT Pharma (-5,27 Prozent auf 17,24 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 770 550 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,007 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,45 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at